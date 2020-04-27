Работу транспорта в Украине хотят возобновить с 12 мая

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Карантин в Украине введен до 11 мая. После этого Кабинет министров планирует ввести ряд послаблений, в частности, с 12 мая могут возобновить работу транспорта.

Планируется возобновлять городское и пригородное сообщение, запустят также автобусные и железнодорожные перевозки. Но все это будет возможно, если эпидемиологическая ситуация в стране будет хорошей. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью LIGA.net.

По словам Криклия, в дальнейшем Украина возобновит и авиасообщение, однако поначалу это будет касаться исключительно внутренней авиации. В то же время он не исключил, что авиаперевозчики могут отказаться запускать самолеты, ведь если они будут перевозить 10 пассажиров, это будет невыгодно. В таком случае выгоднее не летать.

Сам транспорт хоть и будет работать, но правительство может ввести ограничения на перевозку. Например, в общественном транспорте можно будет использовать только сидячие места. В поездах «Интерсити», возможно, разрешат продавать ограниченное количество мест, чтобы пассажиры соблюдали дистанцию. Криклий не исключает, что такие действия приведут к поднятию цен на билеты.

Что касается международных перевозок, Криклий не советует спешить покупать билеты, ведь многие страны еще не открыли границы и, вероятно, откроют их не скоро. Но даже после запуска международных рейсов цены на билеты могут значительно вырасти из-за низкого спроса.

На данный момент Министерство инфраструктуры готовит предложения по алгоритму выхода из карантина. На этой неделе будет готов уже финальный вариант, после чего его должно утвердить Министерство здравоохранения.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в городе готовятся к ослаблению карантина.