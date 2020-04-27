Продуктовые рынки в Украине могут открыть на этой неделе - Шмыгаль

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Когда откроют продуктовые рынки в Украине, рассказали топ-чиновники во время сегодняшнего совещания у президента Владимира Зеленского. Кабмин отрабатывает возможность открытия 280 крытых продовольственных рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности во время вспышки коронавируса.

Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость… Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно, — подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что продуктовые рынки в Украине могут открыть на этой неделе.

Вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть (на заседании правительства — ред.) уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели, — сообщил премьер.



По словам главы правительства, речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут «работать не хуже чем супермаркеты».

В Офисе президента также добавили, что министр здравоохранения Максим Степанов констатировал низкий уровень смертности от COVID-19 в Украине, который составляет не более 2%. Однако пик заболеваемости ожидается в начале мая.