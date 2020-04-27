Ракетный комплекс «Нептун». Фото: ВСУ

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Ракурс

Ракетный комплекс «Нептун» сейчас тестируют в Одесской области. К испытаниям привлечена авиация — истребители Су-27.

Целью испытания является создание радиопомех для системы самонаведения головки крылатой ракеты, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Испытания РК «Нептун» проходят на полигоне ВСУ «Алибей».

РК «Нептун» — это комплекс крылатых ракет наземного базирования. Он предназначен для поражения боевых кораблей противника, а также может поражать береговые цели. Это оружие проектировали для использования в сложных метеорологических условиях в любое время суток и года. Комплекс оснащен системой защиты от радиоэлектронного противодействия противника.

Как ранее писал «Ракурс», в феврале журналист Юрий Бутусов высказал опасение, что в Украине может быть ликвидирована ракетная программа, потому что в проекте государственного оборонного заказа на 2020 год не предусмотрено финансирование программы «Нептун» и закупка крупной партии ракет «Ольха». Но в Совете национальной безопасности и обороны Украины заверили, что ни одна ракетная программа в Украине не пострадает.