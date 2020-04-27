Метро в Киеве после карантина встретит пассажиров отремонтированными эскалаторами, освещением и вентиляцией - Кличко

https://racurs.ua/n137336-klichko-pokazal-kak-metro-v-kieve-gotovitsya-k-vstreche-s-passajirami-posle-karantina-video.html

Ракурс

Метро в Киеве, по словам столичного мэра Виталия Кличко, после карантина намерен встретить пассажиров отремонтированными эскалаторами, освещением, системами вентиляции и пожарной безопасности. Кроме этого, Кличко опроверг информацию о запуске работы подземки, о чем недавно сообщали СМИ.

Столичный метрополитен не давал никакой официальной информации о дате возобновления работы подземки. А новость, которую распространили некоторые СМИ, — фальшивка. Ее взяли с Телеграмм-канала якобы столичного метро, но у метрополитена такого Телеграмм-канала нет, — рассказал мэр Киева.

Кличко напомнил, что решение об остановке работы метро в Киеве, Днепре и Харькове приняло правительство. Соответственно и решение о возобновлении работы метрополитена также будет принимать правительство.

Пока метро не перевозит пассажиров, в подземке идут работы на станциях. Так, на станции «Дворец спорта» продолжаются работы по замене путей. Ранее эти работы выполнялись только ночью и в очень сжатые сроки. Сейчас есть возможность делать все эти работы в течение дня. Специалисты работают на всех станциях: меняют системы освещения, проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного, насосного оборудования, продолжается ремонт эскалаторов. Уже в ближайшие дни на трех станциях — «Арсенальная», «Сырец» и «Лукьяновская» — начнут устанавливать оборудование для передвижения людей с инвалидностью, — сообщил мэр Киева.



Кличко также обнародовал видеоролик, демонстрирующий ход ремонта в киевской подземке. На видео после 20 мин .: