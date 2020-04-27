Во время задержания Слончака, фото: «Киев Оперативный»

https://racurs.ua/n137335-novosti-kieva-klichko-uvolil-svoego-zama-slonchaka-policiya-zavela-delo-na-deboshira-video.html

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Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака, который вчера вечером набросился на патрульного.

Кличко об этом сообщил во время сегодняшнего видеобрифинга.

Я не позволю дискредитировать городскую власть — в первую очередь тем, кто представляет, — заявил Кличко.

Также мэр Киева попросил прощения перед правоохранителями и жителями столицы за этот инцидент.

Полиция начала досудебное расследование в отношении Слончака по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. За совершение этого правонарушения задержанному чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В Интернете появилось видео с камеры полицейского видеорегистратора, заснявшегомомент задержания Слончака и его спор с патрульным, который пытался проверить документы водителя.

Слончак ранее возглавлял управление правового обеспечения деятельности Киевсовета. Он фигурировал в журналистских расследованиях относительно возможного участия в подделке документов в интересах застройщиков.

В 2017 году Слончак стал жертвой автомобильного преследования со стрельбой, после чего прямо на глазах Васильковской полиции получил ножевое ранение. Этот инцидент был квалифицирован как хулиганство. Кроме того, в сентябре 2019 года Слончак подвергся избиению, после которого попал в реанимацию. Тогда ему на голову наложили 14 швов.

Напомним, полиция вчера вечером остановила автомобиль, за рулем которого находилась депутат Киевского горсовета Людмила Костенко. После остановки автомобиля Слончак, который был пассажиром, начал спорить с полицейскими, а затем вышел из автомобиля и набросился с кулаками на патрульного.