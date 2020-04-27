Під час затримання Слончака, фото: «Київ Оперативний»

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Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко звільнив свого заступника Володимира Слончака, який вчора ввечері накинувся на патрульного.

Кличко про це повідомив під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Я не дозволю дискредитувати міську владу — в першу чергу тим, хто її представляє, — заявив Кличко.

Також мер Києва попросив вибачення перед правоохоронцями та жителями столиці за цей інцидент.

Поліція розпочала досудове розслідування щодо Слончака за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу. За вчинення цього правопорушення затриманому чиновнику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

В Інтернеті з’явилося відео з камери поліцейського відеореєстратора, який зафільмував момент затримання Слончака та його суперечку з патрульним, котрий намагався перевірити документи водія.

Слончак раніше очолював управління правового забезпечення діяльності Київради. Він фігурував в журналістських розслідуваннях щодо можливої участі в підробці документів в інтересах забудовників.

У 2017 році Слончак став жертвою автомобільного переслідування зі стріляниною, після чого прямо на очах Васильківської поліції отримав ножове поранення. Цей інцидент був кваліфікований як хуліганство. Крім того, у вересні 2019 року Слончак зазнав побиття, після якого потрапив у реанімацію. Тоді йому на голову наклали 14 швів.

Нагадаємо, поліція вчора ввечері зупинила автомобіль, за кермом якого перебувала депутат Київської міськради Людмила Костенко. Після зупинки автомобіля Слончак, який був пасажиром, почав сперечатися з поліцейськими, а згодом вийшов із автомобіля і накинувся з кулаками на патрульного.