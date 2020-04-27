Метро в Києві після карантину зустріне пасажирів відремонтованими ескалаторами, освітленням і вентиляцією — Кличко

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Метро в Києві, за словами столичного мера Віталія Кличка, після карантину має намір зустріти пасажирів відремонтованими ескалаторами, освітленням, системами вентиляції і пожежної безпеки. Окрім цього, Кличко спростував інформацію про запуск роботи підземки, про що нещодавно повідомляли ЗМІ.

Столичний метрополітен не давав жодної офіційної інформації про дату відновлення роботи підземки. А новина, яку розповсюдили деякі ЗМІ, — фальшивка. Її взяли з Телеграм-каналу нібито столичного метро, але у метрополітену такого Телеграм-каналу немає, — розповів мер Києва.

Кличко нагадав, що рішення про закриття метро в Києві, Дніпрі і Харкові ухвалив уряд. Відповідно й рішення про відновлення роботи метрополітену також ухвалюватиме уряд.

Поки метро не перевозить пасажирів в підземці відбуваються роботи на станціях. Так, на станції «Палац спорту» тривають роботи із заміни колії. Раніше такі робили виконувалися лише вночі і в дуже стислі терміни. Зараз є можливість робити всі ці роботи впродовж дня. Спеціалісти працюють на всіх станціях: змінюють системи освітлення, перевіряють системи пожежної безпеки, вентиляційного, насосного обладнання, тривають ремонти ескалаторів. Вже найближчими днями на трьох станціях — «Арсенальна», «Сирець» і «Лук'янівська» — розпочнуть встановлювати обладнання для пересування людей з інвалідністю, — повідомив мер Києва.





Кличко також оприлюднив відеоролик, який демонструє перебіг ремонту в київській підземці. На відео після 20 хв.: