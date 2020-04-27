Ракетний комплекс «Нептун». Фото: ЗСУ

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Ракурс

Ракетний комплекс «Нептун» наразі тестують в Одеській області. До випробувань залучена авіація — винищувачі Су-27.

Метою випробування є створення радіоперешкод для системи самонаведення головки крилатої ракети, повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Випробування РК «Нептун» проходять на полігоні ЗСУ «Алібей».

РК «Нептун» — це комплекс крилатих ракет наземного базування. Він призначений для ураження бойових кораблів противника, а також може вражати берегові цілі. Ця зброя розроблялася для використання у складних метеорологічних умовах у будь-який час доби і року. Комплекс оснащений системою захисту від радіоелектронної протидії противника.

Як раніше писав «Ракурс», у лютому журналіст Юрій Бутусов висловив побоювання, що в Україні може бути ліквідована ракетна програма, тому що в проекті державного оборонного замовлення на 2020 рік не передбачено фінансування програми «Нептун» і закупівля великої партії ракет «Вільха». Але у Раді національної безпеки і оборони України запевнили, що ні одна ракетна програма в Україні не постраждає.