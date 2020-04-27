Продуктові ринки в Україні можуть відкрити цього тижня — Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n137338-shmygal-ozvuchyv-datu-vidkryttya-produktovyh-rynkiv.html

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Коли відкриють продуктові ринки в Україні, розповіли топ-посадовці під час сьогоднішньої наради у президента Володимира Зеленського. Кабмін відпрацьовує можливість відкриття 280 критих продовольчих ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки під час спалаху коронавірусу.

Ми розуміємо, що є певна психологічна втома… Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання та харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно, — наголосив Зеленський, інформує Офіс президента.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що продуктові ринки в Україні можуть відкрити цього тижня.

Питання відкриття ринків, механізму їхнього безпечного функціонування та чітких санкцій за недотримання правил потрібно розглянути (на засіданні уряду — ред.) вже в середу, щоб почати відкривати ринки до кінця цього тижня, — повідомив прем'єр.





За словами очільника уряду, йдеться про відкриття 281 продовольчого ринку по всій території України, які зможуть «функціонувати не гірше ніж супермаркети».

В Офісі президента також додали, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов констатував невисокий рівень смертності від COVID-19 в Україні, який становить трохи більше 2%. Однак пік захворюваності очікується на початку травня.