Выход из карантина в Украине: Зеленский рассказал о дешевых кредитах, открытии рынков и обсервации эвакуированных, фото — Times

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Выход из карантина в Украине стал темой очередного видеообращения президента Владимира Зеленского. Глава государства подтвердил намерение открыть рынки, посоветовал бизнесу воспользоваться дешевыми кредитными программами, а также рассказал, как будет происходить обсервация граждан, которых на этой неделе продолжат эвакуировать в Украину.

Зеленский приветствовал решение Нацбанка снизить учетную ставку до 8%. Он считает, что теперь и коммерческие банки смогут снизить ставки по кредитам для бизнеса и населения.

Он анонсировал еще одну новацию от НБУ во время карантина, а именно программы ипотеки для населения по ставке 10% и кредитов малому бизнесу по низкой ставке для выплаты зарплат.

Президент сообщил, что другой важный вопрос для экономики — работа продовольственных рынков — станет предметом рассмотрения ближайшего заседания Кабинета министров в среду, 29 апреля.

Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу, — заявил Зеленский.

Глава государства также рассказал, как будет проходить обсервация пассажиров авиарейсов, которые на этой неделе вернутся в Украину. На карантине их распределят на две группы.

В первую войдут те, кто будет отбывать обсервацию дома, а контролировать власть будет их с помощью смартфонов и мобильного приложения «Действуй дома».

Другая часть граждан (около 10%), по словам Зеленского, пройдет обсервацию в классическом формате — в подготовленных государством местах.