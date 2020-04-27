Дешевые кредиты, открытые рынки и обсервация эвакуированных: Зеленский нарезал задачи подчиненным (ВИДЕО)https://racurs.ua/n137365-deshevye-kredity-otkrytye-rynki-i-observaciya-evakuirovannyh-zelenskiy-narezal-zadachi.htmlРакурс
Выход из карантина в Украине стал темой очередного видеообращения президента Владимира Зеленского. Глава государства подтвердил намерение открыть рынки, посоветовал бизнесу воспользоваться дешевыми кредитными программами, а также рассказал, как будет происходить обсервация граждан, которых на этой неделе продолжат эвакуировать в Украину.
Зеленский приветствовал решение Нацбанка снизить учетную ставку до 8%. Он считает, что теперь и коммерческие банки смогут снизить ставки по кредитам для бизнеса и населения.
Он анонсировал еще одну новацию от НБУ во время карантина, а именно программы ипотеки для населения по ставке 10% и кредитов малому бизнесу по низкой ставке для выплаты зарплат.
Президент сообщил, что другой важный вопрос для экономики — работа продовольственных рынков — станет предметом рассмотрения ближайшего заседания Кабинета министров в среду, 29 апреля.
Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу, — заявил Зеленский.
Глава государства также рассказал, как будет проходить обсервация пассажиров авиарейсов, которые на этой неделе вернутся в Украину. На карантине их распределят на две группы.
В первую войдут те, кто будет отбывать обсервацию дома, а контролировать власть будет их с помощью смартфонов и мобильного приложения «Действуй дома».
Другая часть граждан (около 10%), по словам Зеленского, пройдет обсервацию в классическом формате — в подготовленных государством местах.