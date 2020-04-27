Карантин в Черновцах: власть открывает рынки без решения правительства, фото — Молодой буковинец

https://racurs.ua/n137374-v-chernovcah-rynki-otkryvaut-bez-resheniya-pravitelstva.html

Ракурс

Карантин в Черновцах ослабляется. Открыть рынки в городе решил исполнительный комитет Черновцов. Это произошло после акции протеста с участием предпринимателей нескольких рынков города.

Исполком собрался на внеочередное заседание, на котором принял решение о разрешении работы продовольственных рынков города во время карантина. За это проголосовали девять членов исполкома, сообщает сайт городской власти Черновцов.

Торговля продуктами питания должна осуществляться при условии обеспечения персонала и посетителей средствами защиты, в частности респираторами, защитными масками, в том числе, изготовленными самостоятельно. В помещении разрешается быть только одному клиенту на 10 кв.м. площади. Члены исполкома исключили из текста решения разрешение на оптовую торговлю.

Мэр города Алексей Каспрук в видеообращении призвал и клиентов, и продавцов на рынках выполнять требования предписаний карантина — быть в масках и соблюдать дистанцию.

Предприниматели продуктового сектора Калиновского рынка готовятся к возобновлению торговли на своих торговых местах. Об этом сообщил генеральный директор Калиновского рынка Игорь Маслянчук. Он сказал, что 28 апреля предприниматели одного из крупнейших в регионе рынков планируют возобновить свою работу.

Сегодня они уже завозят товары на свои объекты, чтобы завтра было чем торговать, — сообщил Маслянчук.

В то же время руководитель предприятия воздержался от ответа на вопрос, считает ли он законным решение исполнительного комитета о предоставлении разрешения работать продовольственным рынкам в период карантина.

Ранее в Черновцах прошли акции протеста с участием предпринимателей Калиновского рынка и рынка на улице Зеленой. Вчера работники рынков устроили акции протеста в Херсонской и в Днепропетровской областях.

Черновицкая область — лидер в антирейтинге инфицирования коронавирусом. По состоянию на утро 27 апреля в регионе заболели 1 тыс. 375 человек.