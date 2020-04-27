Новости Туркменистана: чиновницам в Ашхабаде запретили маникюр, накладные ресницы и татуаж бровей, фото — Радио Свобода

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Новости из Туркменистана вновь удивляют весь мир. Сотрудницам бюджетных учреждений запретили пользоваться услугами салонов красоты и намерены унифицировать их внешний вид.

В столице Туркменистана Ашхабаде требования к сотрудницам государственных учреждений и предприятий усилили настолько, что запретили маникюр, педикюр и накладные ресницы.

Бюджетницам, в том числе преподавателям, запретили также обесцвечивать волосы и делать татуаж бровей, сообщает «Радио Азатлык».

Такие ограничения ввели два года назад, но потом их смягчили. Теперь под запрет также попали широкие воротники, украшенные национальными узорами. Бюджетницы обязаны носить «узкие, простые и скромные» воротники. В ашхабадских школах провели собрания, на которых сообщили о новых предписаниях.

Это не первые странные ограничения в Туркменистане. В феврале в государственных учреждениях и предприятиях одного из районов страны мужчинам старше 40 лет запретили красить волосы в черный цвет. Руководители госорганизаций объяснили, что «поседевшие волосы» имеет президент Гурбангулы Бердымухамедов.

26 апреля Туркменистан отметил свой национальный День скакуна, ежегодный праздник, который особенно любит Бердымухамедов. Туркменистан продолжает проводить многолюдные праздники, спортивные соревнования и гонки на лошадях, несмотря на пандемию коронавируса. Официально в стране не зарегистрировали ни одного случая заболевания COVID-19.