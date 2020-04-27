Натуральна краса: чиновницям у Туркменістані заборонили манікюр, накладні вії і татуаж брів, фото — Радіо Свобода

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Новини з Туркменістану знову дивують увесь світ. Працівникам бюджетних установ заборонили користуватися послугами салонів краси і мають намір уніфікувати їхній зовнішній вигляд.

У столиці Туркменістану Ашгабаді вимоги до працівниць державних установ і підприємств посилили настільки, що заборонили манікюр, педикюр і накладні вії.

Бюджетницям, в тому числі викладачам, заборонили також знебарвлювати волосся і робити татуаж брів, повідомляє «Радіо Азатлик».

Такі обмеження запровадили два роки тому, але потім їх пом’якшили. Тепер під заборону також потрапили широкі коміри, прикрашені національними візерунками. Бюджетниці зобов’язані носити «вузькі, прості і скромні» коміри. У ашхабадських школах провели збори, на яких повідомили про нові приписи.

Це не перші дивні обмеження в Туркменістані. У лютому в державних установах і підприємствах одного з районів країни чоловікам старше 40 років заборонили фарбувати волосся в чорний колір. Керівники держорганізацій пояснили, що «посивіле волосся» має президент Гурбангули Бердимухамедов.

26 квітня Туркменістан відзначив свій національний День скакуна, щорічне свято, яке особливо любить Бердимухамедов. Туркменістан продовжує проводити багатолюдні свята, спортивні змагання і перегони на конях, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Офіційно у країні не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19.