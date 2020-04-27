«Тут живе подруга вбивць Гандзюк»: активісти прийшли в гості до Венедіктової, фото — Фейсбук Р.Сініцин

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Генпрокурор Ірина Венедіктова увечері 27 квітня приймала непроханих гостей. Декілька десятків активістів прийшли до будинку, де вона мешкає, і вимагали її звільнення, а також справедливого розслідування справи Катерини Гандзюк.

Активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» спочатку прийшли на Банкову до Офісу президента країни, поспілкувалися там із прес-секретарем Зеленського Юлією Мендель та прокурорами, а згодом перебазувалися до будинку, в якому мешкає Венедіктова.

Активісти, які були у медичних масках, запалили піротехніку і намалювали на асфальті перед вікнами будинку Венедіктової фразу «Тут живе подруга вбивць Гандзюк».

Акція в середмісті Києва відбулася після того, як в Офісі генпрокурора повідомили про завершення розслідування справи Гандзюк. Активісти вважають, що справа Гандзюк повинна була б розслідуватися глибше, а дострокове завершення слідства є умисною помилкою генерального прокурора.

Сьогодні в СБУ та прокуратурі повідомили про завершення слідства та передачу матеріалів для ознайомлення адвокатам Владислава Мангера та Олексія Левіна (Москаленка). В ініціативі «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявили, що ці дії правоохоронців є «зливом справи».