Футбол на карантині: в УПЛ розповіли, коли і як відновлять чемпіонат, фото — Livesport

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Футбол вийде з карантину не раніше червня. В Українській Прем'єр-лізі розповіли, що найближчим часом відправлять у футбольні клуби проект календаря відновлення чемпіонату України.

Відповідно до цього документу, який будуть обговорювати клуби, ліга, а також Асоціація українського футболу, усі команди отримають два тижні, щоб провести підготовчі збори, а на догравання чемпіонату передбачать приблизно сім тижнів.

УПЛ, за найкращим сценарієм, може стартувати на початку червня, — повідомив «СпортАрені» виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

В лізі, яка проводить найпрестижніші національні футбольні змагання в країні, відштовхуються від попередньо озвученого прем'єр-міністром Денисом Шмигалем рішення дозволити з 12 травня тренування спортивних команд. Крім того, керівник Кабміну писав, що у випадку покращення статистики на третьому етапі виходу з карантину влада дозволить проведення спортивних змагань без глядачів за умови участі в них не більше 50 спортсменів.

Якщо нам дозволять вийти, як і було озвучено, 12 травня, то буде добре. Якщо ні, то графік буде коригуватися, — заявив Дикий.





Чемпіонат України після зимової паузи відновився в середині лютого і знову був призупинений в середині березня у зв’язку з епідемією COVID-19.

Чемпіонат Білорусі з футболу, який розпочався у березні, продовжує залишатися єдиним діючим у Європі. Першою вийде з карантину німецька Бундесліга. Тут планують відновити матчі 9 травня, якщо 30 квітня отримають згоду на це від влади Німеччини. Ігри також відбуватимуться без глядачів та із максимально можливою кількістю проведених тестів на коронавірус. УЄФА радить завершити чемпіонати не пізніше початку серпня.