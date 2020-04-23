Футбол на карантині: як в УЄФА вирішили долю гри мільйонів під час пандемії, фото — УЕФА

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Футбол на карантині, але в Європі вже вирішили, як дограватимуть міжнародні змагання після закінчення обмежень.

Сьогодні виконком УЄФА ухвалив на відеоконференції декілька важливих рішень. Одне з рішень таке: догравання національних чемпіонатів 2019—2020 років не повинно виходити за межі дати 3 серпня.

55 членів-федерацій повинні до 27 травня подати плани-календарі своїх чемпіонатів. УЄФА хоче переконатися, що всі асоціації зможуть дограти матчі, що залишилися в календарі.

У разі неможливості закінчити чемпіонат під час карантину, федерації повинні будуть відправити список кваліфікованих команд на наступні європейські кубки, ґрунтуючись на спортивних результатах поточного сезону.

Якщо національні чемпіонати не будуть дограні через коронавірус, місця в єврокубках наступного сезону будуть розподілені за спортивним принципом (за поточною турнірною ситуації в лігах). Якщо в деяких змаганнях не всі клуби зіграють однакову кількість матчів, буде враховуватися середній бал.

Головним пріоритетом УЄФА під час карантину вважається догравання національних ліг. Як альтернативу УЄФА готовий затвердити скорочені формули для завершення турнірів: раунд плей-офф, міні-турніри.

Якщо ж санітарні умови не гарантують максимальну безпеку для спортсменів на полі і за його межами, то в УЄФА вже допускають повну зупинку чемпіонату, як це відбулося в Бельгії і Шотландії, а також скоро має відбутися в Нідерландах.

Крім того, сьогодні в УЄФА перенесли жіночий чемпіонат Європи з 2021 року на 2022 рік, оскільки у наступному році планують зіграти цьогорічний чоловічий.

УЄФА також вирішив передати клубам частину коштів, які організація отримає від проведення Євро-2020. Сумарні 200 млн євро отримають клуби, чиї футболісти викликалися до збірної на матчі кваліфікації і фінального турніру перенесеного чемпіонату. Всього на кошти претендують 676 клубів з 55 країн. На виконкому також вирішили, що Чемпіонат Європи у 2021 році буде називатися Євро-2020.