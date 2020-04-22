ВООЗ рекомендує відмовитися від проведення міжнародних футбольних матчів. Фото: beltandroad.news

https://racurs.ua/ua/n137081-vooz-radyt-skasuvaty-mijnarodni-turniry-z-futbolu-do-2021-roku.html

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Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала УЄФА скасувати всі футбольні міжнародні турніри через загрозу другої хвилі коронавірусу.

Рекомендується відмінити проведення міжнародних матчів до закінчення сезону-2020/21 років. Наразі Футбольні та урядові органи розглядають різні варіанти продовження поточного сезону і повернення до гри в цілому. Про це повідомляє видання La Repubblica.

Така пропозиція прозвучала на відеоконференції за участю УЄФА та провідних європейських клубів 16 квітня. ВООЗ рекомендує не проводити міжнародні матчі з футболу впродовж наступних 18 місяців через загрозу другої хвилі поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Нагадаємо, раніше УЄФА офіційно скасувала проведення Ліги чемпіонів і Ліги Європи через пандемію китайського коронавірусу SARS-CoV-2. Згодом Союз європейських футбольних асоціацій переніс Чемпіонат Європи з футболу 2020 року на літо 2021 року.

Нещодавно в УЄФА «наполегливо рекомендували» дограти національні чемпіонати у вищих дивізіонах та розіграші кубків, призупинені через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2.