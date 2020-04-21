Пірати захопили судно біля берегів Західної Африки та викрали українця

Пірати. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n137058-piraty-zahopyly-sudno-bilya-beregiv-zahidnoyi-afryky-ta-vykraly-ukrayincya.html

Ракурс

Пірати біля берегів Західної Африки захопили судно Tommi Ritscher. Напад стався у Гвінейській затоці біля берегів Беніну. В результаті нападу піратів, був викрадений один громадянин України, який є членом екіпажу судна.

Українець був викрадений і вивезений у невідомому напрямку, повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на слова директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергія Погорельцева.

Погорельцев повідомив, що посольство України в Німеччині отримало повідомлення, що біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно Tommi Ritscher, яке йшло під прапором Португалії. Оператором судна є німецька компанія Transeste Schiffahrt Gmbh, яка вже створила кризовий штаб.

Генеральне консульство України в Гамбурзі зв’язалося з оператором судна для з’ясування обставин справи. Посольство України в Нігерії (представляє Україну в Беніні) звернулося до правоохоронних органів Беніну для уточнення інформації про захоплення громадянина України.

Як раніше писав «Ракурс», у Гвінейській затоці наприкінці березня цього року пірати здійснили напад на судно MSC TALIA F, яке йшло під прапором Португалії. Морські розбійники викрали сімох членів екіпажу, які є громадянами України.