Пираты захватили судно у берегов Западной Африки и похитили украинца

Пираты. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n137058-piraty-zahvatili-sudno-u-beregov-zapadnoy-afriki-i-pohitili-ukrainca.html

Ракурс

Пираты у берегов Западной Африки захватили судно Tommi Ritscher. Нападение произошло в Гвинейском заливе у берегов Бенина. В результате нападения пиратов, был похищен один гражданин Украины, который является членом экипажа судна.

Украинец был похищен и вывезен в неизвестном направлении, сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на слова директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева.

Погорельцев сообщил, что посольство Украины в Германии получило сообщение, что у берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно Tommi Ritscher, которое шло под флагом Португалии. Оператором судна является германская компания Transeste Schiffahrt Gmbh, которая уже создала кризисный штаб.

Генеральное консульство Украины в Гамбурге связалось с оператором судна для выяснения обстоятельств дела. Посольство Украины в Нигерии (представляет Украину в Бенине) обратилось к правоохранительным органам Бенина для уточнения информации о захвате гражданина Украины.

Как ранее писал «Ракурс», в Гвинейском заливе в конце марта этого года пираты совершили нападение на судно MSC TALIA F, которое шло под флагом Португалии. Морские разбойники похитили семь членов экипажа, которые являются гражданами Украины.