22 апреля отмечается День Земли, фото: Zik

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22 апреля отмечается уже 50-й День Земли. Это ежегодное событие, которое отмечается, чтобы продемонстрировать поддержку мер по охране окружающей среды.

Впервые День Земли отметили в 1970 году в США. Успех этой акции привел к тому, что она стала регулярной и теперь проходит в ряде стран мира. В частности, регулярное празднование Дня Земли 22 апреля было утверждено резолюцией Генассамблеи ООН №A/RES/63/278.

В рамках этого события традиционно проходит ряд мероприятий, однако нынешняя эпидемия коронавируса сместила акцент в цифровую сферу. В то же время поощряются и индивидуальные мероприятия, такие как уборка загрязненных территорий, там, где это позволяют местные условия.

Православные христиане в этот день чтят память святого Вадима, который был архимандритом в Персии в IV в.

Традиционно в этот день люди чистили родники, после чего брали из них воду и умывались ею. Считалось, что это укрепит здоровье. Также этот день начинали выпасать скот на лугах, поскольку уже появлялась свежая трава.

Народные приметы: