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Ракурс
22 апреля отмечается День Земли, фото: Zik

Завтра — юбилейный День Земли

21 апр 2020, 20:40
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22 апреля отмечается уже 50-й День Земли. Это ежегодное событие, которое отмечается, чтобы продемонстрировать поддержку мер по охране окружающей среды.

Впервые День Земли отметили в 1970 году в США. Успех этой акции привел к тому, что она стала регулярной и теперь проходит в ряде стран мира. В частности, регулярное празднование Дня Земли 22 апреля было утверждено резолюцией Генассамблеи ООН №A/RES/63/278.

В рамках этого события традиционно проходит ряд мероприятий, однако нынешняя эпидемия коронавируса сместила акцент в цифровую сферу. В то же время поощряются и индивидуальные мероприятия, такие как уборка загрязненных территорий, там, где это позволяют местные условия.

Православные христиане в этот день чтят память святого Вадима, который был архимандритом в Персии в IV в.

Традиционно в этот день люди чистили родники, после чего брали из них воду и умывались ею. Считалось, что это укрепит здоровье. Также этот день начинали выпасать скот на лугах, поскольку уже появлялась свежая трава.


Народные приметы:

  • если в гнездах яиц меньше чем обычно, год будет неурожайным;
  • если восход солнца с белокурыми бликами, то в ближайшие дни дождя не будет;
  • ветер и туман — к урожайному году;
  • много сока у березы — к прохладному и дождливому лету;.
  • синие облака — к дождливой и теплой погоде.

Источник: Ракурс


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