Завтра — юбилейный День Землиhttps://racurs.ua/n137057-zavtra-ubileynyy-den-zemli.htmlРакурс
22 апреля отмечается уже 50-й День Земли. Это ежегодное событие, которое отмечается, чтобы продемонстрировать поддержку мер по охране окружающей среды.
Впервые День Земли отметили в 1970 году в США. Успех этой акции привел к тому, что она стала регулярной и теперь проходит в ряде стран мира. В частности, регулярное празднование Дня Земли 22 апреля было утверждено резолюцией Генассамблеи ООН №A/RES/63/278.
В рамках этого события традиционно проходит ряд мероприятий, однако нынешняя эпидемия коронавируса сместила акцент в цифровую сферу. В то же время поощряются и индивидуальные мероприятия, такие как уборка загрязненных территорий, там, где это позволяют местные условия.
Православные христиане в этот день чтят память святого Вадима, который был архимандритом в Персии в IV в.
Традиционно в этот день люди чистили родники, после чего брали из них воду и умывались ею. Считалось, что это укрепит здоровье. Также этот день начинали выпасать скот на лугах, поскольку уже появлялась свежая трава.
Народные приметы:
- если в гнездах яиц меньше чем обычно, год будет неурожайным;
- если восход солнца с белокурыми бликами, то в ближайшие дни дождя не будет;
- ветер и туман — к урожайному году;
- много сока у березы — к прохладному и дождливому лету;.
- синие облака — к дождливой и теплой погоде.