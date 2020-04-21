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Ракурс
22 квітня відзначається День Землі, фото: Zik

Завтра — ювілейний День Землі

21 кві 2020, 20:40
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22 квітня відзначається вже 50-й День Землі. Це щорічна подія, яка відзначається, щоб продемонструвати підтримку заходів із охорони навколишнього середовища.

Вперше День Землі відзначили у 1970 році в США. Успіх цієї акції призвів до того, що вона стала регулярною й тепер відбувається у низці країн світу. Зокрема, регулярне відзначення Дня Землі 22 квітня було затверджене резолюцією Генасамблеї ООН №A/RES/63/278.

В межах цієї події традиційно відбувається низка заходів, однак цьогорічна пандемія коронавірусу змістила акцент у цифрову сферу. Водночас заохочуються й індивідуальні заходи, такі як прибирання забруднених територій, там, де це дозволяють місцеві умови.

Православні християни в цей день вшановують пам’ять святого Вадима, який був архімандритом у Персії в IV ст.

Традиційно в цей день люди чистили джерела, після чого брали з них воду і вмивалися нею. Вважалося, що це зміцнить здоров’я. Також цей день починали випасати худобу на луках, оскільки вже з’являлася свіжа трава.



Народні прикмети:

  • якщо в гніздах яєць менше ніж зазвичай, рік буде неврожайним;
  • якщо схід сонця з білявими відблисками, то найближчими днями дощу не буде;
  • вітер і туман — до врожайного року;
  • багато соку у берези — до прохолодного і дощового літа;
  • сині хмари — до дощової і теплої погоди.

Джерело: Ракурс


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