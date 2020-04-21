Завтра — ювілейний День Земліhttps://racurs.ua/ua/n137057-zavtra-uvileynyy-den-zemli.htmlРакурс
22 квітня відзначається вже 50-й День Землі. Це щорічна подія, яка відзначається, щоб продемонструвати підтримку заходів із охорони навколишнього середовища.
Вперше День Землі відзначили у 1970 році в США. Успіх цієї акції призвів до того, що вона стала регулярною й тепер відбувається у низці країн світу. Зокрема, регулярне відзначення Дня Землі 22 квітня було затверджене резолюцією Генасамблеї ООН №A/RES/63/278.
В межах цієї події традиційно відбувається низка заходів, однак цьогорічна пандемія коронавірусу змістила акцент у цифрову сферу. Водночас заохочуються й індивідуальні заходи, такі як прибирання забруднених територій, там, де це дозволяють місцеві умови.
Православні християни в цей день вшановують пам’ять святого Вадима, який був архімандритом у Персії в IV ст.
Традиційно в цей день люди чистили джерела, після чого брали з них воду і вмивалися нею. Вважалося, що це зміцнить здоров’я. Також цей день починали випасати худобу на луках, оскільки вже з’являлася свіжа трава.
Народні прикмети:
- якщо в гніздах яєць менше ніж зазвичай, рік буде неврожайним;
- якщо схід сонця з білявими відблисками, то найближчими днями дощу не буде;
- вітер і туман — до врожайного року;
- багато соку у берези — до прохолодного і дощового літа;
- сині хмари — до дощової і теплої погоди.