22 квітня відзначається День Землі, фото: Zik

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Ракурс

22 квітня відзначається вже 50-й День Землі. Це щорічна подія, яка відзначається, щоб продемонструвати підтримку заходів із охорони навколишнього середовища.

Вперше День Землі відзначили у 1970 році в США. Успіх цієї акції призвів до того, що вона стала регулярною й тепер відбувається у низці країн світу. Зокрема, регулярне відзначення Дня Землі 22 квітня було затверджене резолюцією Генасамблеї ООН №A/RES/63/278.

В межах цієї події традиційно відбувається низка заходів, однак цьогорічна пандемія коронавірусу змістила акцент у цифрову сферу. Водночас заохочуються й індивідуальні заходи, такі як прибирання забруднених територій, там, де це дозволяють місцеві умови.

Православні християни в цей день вшановують пам’ять святого Вадима, який був архімандритом у Персії в IV ст.

Традиційно в цей день люди чистили джерела, після чого брали з них воду і вмивалися нею. Вважалося, що це зміцнить здоров’я. Також цей день починали випасати худобу на луках, оскільки вже з’являлася свіжа трава.

Народні прикмети: