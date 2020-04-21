Кім доставляє медзасоби на літаку «Сесна», фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n137056-u-ssha-pidlitok-pislya-zakryttya-shkoly-na-karantyn-pochav-litakom-dostavlyaty-medzasoby.html

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У США 16-річний Ті Джей Кім літаком «Сесна» доставляє до віддалених сільських лікарень медичні засоби, необхідні для боротьби з коронавірусом.

Займатися цим Кім почав після закриття на карантин школи, де він навчався. Про це повідомляє видання CNN.

У школі дуже велике значення надається громадським роботам, — зазначив Кім. — І тому я хотів знайти спосіб допомогти.

Після завершення школи він планує вступити до Військово-морської академії США, тому вчиться керувати літаком. Наразі він відпрацьовує польоти до об'єктів, розташованих на відстані понад 50 миль (80 км).

За допомогою своєї родини Кім дізнався про сім маленьких сільських лікарень, де мало запасів для лікування хворих на коронавірус.

Вони передали мені, що про них дійсно забули. Всі хотіли надсилати пожертвування у великі міські лікарні, — зазначив підліток.

Ці лікарні розташовані далеко від великих міст, проте підліток до них може дістатися літаком «Сесна», який не потребує особливо довгої злітної смуги.

Збір необхідних засобів для лікарень координує його батько. У день доставки Кім завантажує їх у літак і разом із інструктором розробляє план польоту. Його літак вилітає з аеропорту Меріленду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп через коронавірус заборонив видавати візи для іммігрантів.