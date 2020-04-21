Робота на самоізоляції. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n137055-robota-na-samoizolyaciyi-spryyaie-pidtrymannu-psyhologichnogo-stanu-doslidjennya-vchenyh.html

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Робота на самоізоляції дуже важлива не тільки з точки зору фінансової сторони питання. Китайські вчені стверджують, що у людей, які працють на самоізоляції, психологічний стан набагато кращий, ніж у тих, хто знаходиться у вимушеній відпустці або зовсім втратив роботу у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Вчені провели опитування 369 осіб у 64 містах Китаю з метою з’ясування їхнього психологічного стану, повідомляє Science Direct.

Учасники проходили тести за шкалою дистресу Кесслера, шкалою задоволеності життям і шкалою Short Form-12 для оцінки емоційного стану. Крім того, у респондентів дізнавалися про фізичну активність під час карантину.

Під час спалаху коронавірусу 27% опитаних продовжували працювати в офісі, 38% працювали віддалено з дому і 25% не працювали. Всі, хто перестав працювати, заявили про погіршення психологічного та фізичного стану.

Було встановлено, що ті люди, які працювали віддалено, відчували себе краще тих людей, які не працювали. Найкращий психологічний і фізичний стан був у людей, які продовжували працювати в офісі.

Близько 13,8% опитаних заявили, що за останній тиждень не виконували ніяких фізичних вправ, 61,2% займалися фізичними вправами, але не більше однієї години на день, 17,1% людей займалися спортом до двох з половиною годин на день і 7,9% виконували фізичні вправи понад двох з половиною годин на день.

Краще за всіх відчували себе люди, які виконували фізичні вправи до однієї години на день. Їхній психологічний стан залишався гарним, навіть якщо в регіоні фіксували спалах коронавірусу.