Работа на самоизоляции. Фото: КП

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Работа на самоизоляции очень важна не только с точки зрения финансовой стороны вопроса. Китайские ученые утверждают, что у работающих на самоизоляции людей психологическое состояние намного лучше, чем у тех, кто находится в вынужденном отпуске или вовсе потерял работу в связи с пандемией коронавируса.

Ученые провели опрос 369 человек в 64 городах Китая с целью выяснения их психологического состояния, сообщает Science Direct.

Участники проходили тесты по шкале дистресса Кесслера, шкале удовлетворенности жизнью и шкале Short Form-12 для оценки эмоционального состояния. Кроме того, у респондентов узнавали о физической активности во время карантина.

Во время вспышки коронавируса 27% опрошенных продолжали работать в офисе, 38% работали удаленно из дома и 25% не работали. Все, кто перестал работать, заявили об ухудшении психологического и физического состояния.

Было установлено, что работающие удаленно, чувствовали себя лучше тех людей, которые не работали. Наилучшее психологическое и физическое состояние было у людей, которые продолжали работать в офисе.

Около 13,8% опрошенных заявили, что за последнюю неделю не выполняли никаких физических упражнений, 61,2% занимались физическими упражнениями, но не более одного часа в день, 17,1% людей занимались спортом до двух с половиной часов в день и 7,9% выполняли физические упражнения более двух с половиной часов в день.

Лучше всех чувствовали себя люди, которые выполняли физические упражнения до одного часа в день. Их психологическое состояние оставалось хорошим, даже если в регионе фиксировали вспышку коронавируса.