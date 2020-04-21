«Укрзализныця» может перейти на четырехдневную рабочую неделю, фото: IgorMagic

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«Укрзализныця» рассматривает возможность введения четырехдневной рабочей недели с 1 июля в случае продолжения карантинных мероприятий, введенных в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании правления госкомпании и согласовано с представителями отраслевых профсоюзов. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что «Укрзализныця» уже приняла ряд антикризисных мер для бесперебойной работы железнодорожной отрасли. В частности, были ограничены закупки, не связанные с основной деятельностью. Также временно приостановлено комиссионное рассмотрение вопросов единовременных поощрений, доплат и компенсаций аренды жилья для работников.

В связи с введенным в Украине карантином «Укрзализныця» с 18 марта приостановила осуществление пассажирских перевозок.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга заявил, что возглавляемое им ведомство предложит правительству продлить карантин, срок которого должен завершиться 24 апреля, до 12 мая.