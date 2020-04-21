«Укрзалізниця» може перейти на чотириденний робочий тиждень, фото: IgorMagic

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«Укрзалізниця» розглядає можливість запровадження чотириденного робочого тижня з 1 липня в разі продовження карантинних заходів, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні правління держкомпанії та погоджене з представниками галузевих профспілок. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Зазначається, що «Укрзалізниця» вже вжила низку антикризових заходів для безперебійної роботи залізничної галузі. Зокрема, було обмежено закупівлі, не пов’язані з основною діяльністю. Також тимчасово призупинено комісійний розгляд питань щодо одноразових заохочень, доплат та компенсацій оренди житла для працівників.

У зв’язку із запровадженим в Україні карантином «Укрзалізниця» з 18 березня призупинила здійснення пасажирських перевезень.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що очолюване ним відомство запропонує уряду продовжити карантин, термін якого має завершитися 24 квітня, до 12 травня.