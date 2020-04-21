Леонардо Ді Капріо. Фото: Російська газета

https://racurs.ua/ua/n137053-di-kaprio-ne-stav-amerykanskym-psyhopatom-cherez-malyh-fanatok.html

Ракурс

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відмовився відучасті у фільмі «Американський психопат», який був знятий за однойменним романом Брета Істона Елліса. Акторові пропонували головну роль інвестиційного банкіра Патріка Бейтмена.

Про це розповіла Гвіневер Тернер, яка була сценаристом фільму, а також зіграла у картині одну з ролей, пише видання Vice.

У той час Ді Капріо був надзвичайно популярний серед дівчаток-підлітків, які були у захваті від актора після виходу фільму «Титанік».

За словами Тернер, актор вирішив відмовитися від проекту після бесіди з журналісткою і феміністкою Глорією Стайнем. Журналістка стала відмовляти Ді Капріо від зйомок у цьому фільмі і нагадала, що після «Титаніка» у актора закохана ціла армія 13-річних дівчаток, а цей фільм сповнений жорстокості і насильства.

Ді Капріо незабаром покинув проект. А ось Стайнем через деякий час вийшла заміж за батька Крістіана Бейла, який у результаті отримав головну роль в «Американському психопаті». На думку Тернер, «профілактична бесіда» Стайнем із Ді Капріо викликає у неї багато питань. Можливо, журналістка, відмовляючи Ді Капріо, просувала Бейла.

Роман «Американський психопат» був опублікований у 1991 році. Головним героєм роману є 26-річний житель Манхеттена Патрік Бейтмен, маніяк, який вбиває своїх жертв самими різноманітними способами. Однойменний фільм вийшов на екрани у 2000 році.

Як раніше писав «Ракурс», так званий екс-прокурор Кримського півострова Наталія Поклонська намагається заманити до окупованого Криму Ді Капріо, щоб «актор-еколог» вирішив екологічні проблеми півострова.