Поклонська розмріялася заманити Ді Капріо до Криму. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n132458-poklonska-rozmriyalasya-zamanyty-di-kaprio-v-krym.html

Ракурс

Леонардо Ді Капріо хочуть заманити до окупованого Криму, щоб «актор-еколог» вирішив екологічні проблеми півострова. Про допомогу актора просить так званий екс-прокурор Кримського півострова Наталія Поклонська.

Вона нарікає на місцеву владу, яка нічого не робить для порятунку природних об'єктів Криму, і заявляє, що якщо так триватиме і надалі, то вона звернеться за допомогою до американського актора Леонардо Ді Капріо. Про це колаборант Поклонська написала на своїй сторінці в Facebook.

Нехай актор-еколог допомагає рятувати природні чудеса Криму, — зазначила Поклонська.

За її словами, найпроблемніші природні об'єкти півострова — Бакальская коса й озеро Донузлав, які перебувають на межі знищення. Там займаються незаконним видобутком піску. За словами Поклонскої, вона неодноразово зверталася з офіційними листами до так званої влади Криму, проте відповіді досі не отримала.

Зазначимо, екологи вважають, що видобуток піску з озера Донузлав, найглибшого озера Криму, загрожує ерозією знаменитим пляжам західної частини півострова.

Як писав «Ракурс», в окупованому росіянами Криму для російського президента Володимира Путіна будують дачу з льодовим палацом і татамі.