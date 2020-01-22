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Ракурс
Поклонская размечталась заманить Ди Каприо в Крым. Фото: ТАСС

Поклонская размечталась заманить Ди Каприо в Крым

22 янв 2020, 11:56
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Леонардо Ди Каприо хотят заманить в оккупированный Крым, чтобы «актер-эколог» решил экологические проблемы полуострова. Актера призывает на помощь так называемый экс-прокурор Крымского полуострова Наталья Поклонская.

Она сетует на местные власти, которые ничего не делают для спасения природных объектов Крыма, и заявляет, что если и в дальнейшем так будет продолжаться, то она обратится за помощью к американскому актеру Леонардо Ди Каприо. Об этом коллаборант Поклонская написала на своей странице в Facebook.

Пусть актер-эколог помогает спасать природные чудеса Крыма, — отметила Поклонская.

По ее словам, самые проблемные природные объекты полуострова — Бакальская коса и озеро Донузлав, которые находятся на грани уничтожения. Там занимаются незаконной добычей песка. По словам Поклонской, она неоднократно обращалась с официальными письмами к так называемым властям Крыма, однако ответа до сих пор не получила.

Отметим, экологи считают, что добыча песка из озера Донузлав, самого глубокого озера Крыма, угрожает эрозией знаменитым пляжам западной части полуострова.

Как писал «Ракурс», в оккупированном россиянами Крыму для российского президента Владимира Путина строят дачу с ледовым дворцом и татами.


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