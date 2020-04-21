В Україні 22 квітня опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n137052-pogoda-v-ukrayini-na-22-kvitnya-opady-ne-ochikuutsya-mojlyvi-zamorozky-karta.html

Ракурс

Погода завтра, 21 квітня в Україні буде дещо теплішою, ніж минулої доби. Опадів синоптики не прогнозують.

Вітер північно-західний, 7−12 м/с, вдень у східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях місцями можливі пориви 15−18 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура вночі становитиме 1−6° тепла, вдень — 10−15° тепла, на Закарпатті — до 18°.

Очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0−3°, крім крайнього півдня та Закарпаття.

Погода у Києві 22 квітня буде з мінливою хмарністю. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 3−5°, вдень — піднімуться до 10−15°.

У Львові синоптики також прогнозують мінливу хмарність. Вночі температура становитиме 3−5°, вдень — 12−14°.

В Одесі температура вночі опуститься до 4−6°, вдень — підніметься до 12−14°.

У Дніпрі термометри вночі покажуть 3−5°, вдень — 12−14°.

У Харкові вночі синоптики прогнозують 2−4°, вдень — 11−13°.

На Закарпатті температура повітря вночі становитиме 3−5°, вдень — 15−17°.

Геомагнітний стан у Києві 22 квітня буде досить спокійним, очікуються невеликі збурення, переважно на початку та наприкінці доби.

Нагадаємо, американські учені розробили методику, яка дозволить робити прогнози погоди відразу на 14−15 днів.