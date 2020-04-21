Тиждень моди у Лондоні буде проводитися, але за новими правилами

Тиждень моди. Фото: Rsute

https://racurs.ua/ua/n137051-tyjden-mody-u-londoni-bude-provodytysya-ale-za-novymy-pravylamy.html

Ракурс

Тиждень моди у Лондоні у цьому році все ж відбудеться, але правила проведення заходу вирішено було змінити. Британська рада моди хоче об'єднати чоловічий і жіночий Тиждень моди, так що захід стане гендерно нейтральним. Крім того, Тиждень моди у Лондоні буде проводитися онлайн.

Рішення про проведення гендерно нейтрального заходу було прийнято після скасування чоловічого Тижня моди у зв’язку з поширенням коронавірусу, повідомляє Британська рада моди.

Початок Тижня моди у Лондоні заплановано на 12 червня. Дизайнери будуть у режимі онлайн показувати жіночі та чоловічі колекції.

Онлайн-платформа, на якій планується проводити модні покази, буде доступною не тільки для представників модної індустрії, а й для більш ширшої аудиторії.

Крім демонстрації модних колекцій на подіумі, Тиждень моди також буде включати шоу-руми, презентації дизайнерів, вебінари та інтерв’ю.

Список дизайнерів поки що остаточно не затверджений, але організатори планують у цьому році залучити якомога більше нових імен та брендів.

Британська рада моди також розглядає можливість проведення подібних онлайн-заходів протягом року.

Як раніше писав «Ракурс», після коронавірусного карантину мода кардинально зміниться. Люди після «домашнього ув’язнення» будуть більш гостро відчувати красу і смак життя.