Мода 2020 року після епідемії коронавірусу. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2610-moda-pislya-epidemiyi-koly-my-budemo-vyhodyty-z-karantynu-potik-kreatyvu-hlyne-na-vulyci.html

Ракурс

Подобається це комусь чи ні, але після закінчення карантину, викликаного епідемією коронавірусу, наше життя вже не буде колишнім. Однак дещо в ньому зміниться на краще. І вже абсолютно точно можна сказати, що завдяки цьому складному періоду ми зрештою набагато яскравіше відчуємо смак життя, навчимося любити й цінувати його в усіх проявах. Це стосується і питань моди 2020 року.

Одне з найцікавіших і найприємніших запитань, яке постане перед нами, коли ми будемо виходити з карантину, — що тепер носять? Про це та багато іншого «Ракурс» розпитав відому фешн-блогерку Майю Тульчинську, авторку сторінки «Доступно та просто про моду і стиль». Вибір співрозмовниці не випадковий. Майя, яка веде свій модний блог під псевдонімом Мадам Кльош, — повноважна представниця «моди для людей», її замітки про стиль є дотепними, парадоксальними і дуже практичними. Якщо вже хтось і може передбачити, якою буде вулична мода 2020 року, коли ми виходитимемо з карантину, то це саме Майя.

Мода 2020: дрес-код — елегантні піжамні штани

— Зараз соцмережами ходять анекдоти про карантинну моду. Наприклад, «труси — це діловий стиль, а без трусів — смарт кежуал». Віддалена робота, автоматична відмова від протокольного дрес-коду, можливо, введуть у моду простоту і мінімалізм?

— Я передбачаю якраз протилежне. Дійсно, досвід віддаленої роботи для багатьох компаній і фахівців може виявитися несподівано успішним. І після карантину відсоток людей, які працюють з дому, зросте. Вірю легко, що діловий дрес-код для таких працівників складатиметься з елегантних піжамних штанів і простих, мінімалістичних футболок різного ступеня розтягнутості. Важлива нарада успішно проводиться в трусах і домашніх капцях, якщо вести її по відеозв'язку і виставити камеру так, щоб ноги в кадр не потрапляли.

Але ж роботою життя не обмежується! А функції одягу не обмежуються однією тільки відповідністю робочому дрес-коду. Для багатьох людей функція одягу — це самовираження, творчість, створення «кращої версії себе» за допомогою вдало підібраного образу. Ця потреба від карантину нікуди не зникне, навіть навпаки. Ті, хто любить вбиратися, підбирати поєднання, експериментувати, встигнуть скучити за цим. Навіть зараз, сидячи вдома, люди вигадують численні флешмоби в соцмережах, відтворюють образи з улюблених фільмів і знамениті твори живопису, фотографуються в «сукнях» з подушок і ковдр.

І думаю, коли закінчиться карантин, цей потік креативу хлине на вулиці. Будь-який похід у кафе, в кіно, навіть просто в парк буде чудовим приводом продумати свій образ, вигуляти красиві сукні, сумочки і — який жах! — витончені туфлі. Людям захочеться свята, і святковий одяг тут буде дуже доречним.

Маски і рукавички як новий тренд

— Чи може карантин породити якісь нові фішки в моді 2020 року? Розшиті і декоровані маски, наприклад. Адже це така зручна річ для тих, хто не хоче фарбуватися! До речі, на протокольному фото з однієї міжнародної зустрічі президент Словаччини вдягла маску в тон сукні.

— Маски обіцяли стати глобальним трендом ще до всякого карантину. Мода має якийсь дивовижний дар передбачення, і маски почали з'являтися на подіумах за пару років до пандемії. А вже тепер, коли за масове пошиття масок і захисних костюмів для лікарів взялися провідні світові бренди, це точно не пройде безслідно. Цілком можливо, що маски стануть таким самим звичним аксесуаром, як сонячні окуляри.

А якщо в моду повернуться ще і дизайнерські рукавички, це буде пречудово. Рукавички — це не тільки захист від холоду, ще не так давно елегантні дами вдягали їх і в теплу пору року, а для парадного дрес-коду White Tie високі рукавички були обов'язковими. На тлі загальної заклопотаності щодо гігієни рук саме час повернути незаслужено забутим рукавичкам їхню колишню славу.

Мода 2020: вибух нової розкоші

— Сьогодні ми переживаємо не найпростіші часи. А що зазвичай буває з модою після важких періодів взагалі, і чи можна спрогнозувати зміни, які можуть чекати на нас, коли ми будемо виходити з карантину?

— Якщо казати про обмеження, важкі часи, то тут до речі можна згадати Другу світову війну. Не можна було використовувати багато тканини для плаття, тому що шерсть потрібна була для військової форми, а шовк — для парашутів і наметів. Наприклад, у Британії, яка опинилася в блокаді, був введений план Utility, згідно з яким суворо регламентувалися витрати тканин. З 1941 аж до 1949 року в країні ходили талони на одяг. Спочатку дорослому видавалося 66 талонів, у 1945-му — всього 36 талонів на рік. Жіноче плаття «тягнуло» на 11 талонів, джемпер — 5, туфлі — 5‒7. Суворий контроль існував на швейних підприємствах. На сукню можна було використовувати не більш як чотири метри тканини, максимальна довжина спідниці — 68 см, фасон — обов'язково п’ятиклинка (так йшло менше тканини). За всю війну королю Георгу VI не пошили жодного нового костюма, весь цей час він ходив у мундирі.

Перед війною був винайдений нейлон, з якого почали робити панчохи, і це було величезним досягненням, тому що вони були набагато дешевші і практичніші за шовкові. Але коли почалася війна, виявилося, що з нейлону також добре шити парашути та намети. І панчохи стали величезним дефіцитом і розкішшю. Дівчата проявляли креатив, перешивали старі сукні, малювали олівцем стрілочки від панчіх. Геніальний дизайнер взуття Сальваторе Феррагамо, до речі, під час війни вигадав танкетки. Існували обмеження на використання металу, і ні з чого було робити супінатори для туфельок на підборах. Щоб замінити підбори, він винайшов високі танкетки з пробки чи дерева.

Наприкінці війни у великий універсальний магазин Macy's на Манхеттені в Нью-Йорку надійшла величезна партія нейлонових панчіх — 50 тисяч пар. І вони були розпродані за шість годин. У газетах писали, що в чергах за панчохами билися, а ті, кому вони не дісталися, влаштовували мало не вуличні протести.

А 1947 року в Парижі Крістіан Діор придумав стиль «Нью лук» — всім відомий силует з величезною пишною спідницею-дзвоном. Всі асоціюють цей стиль з 50-ми роками, але з'явився він трохи раніше. Цей силует — дуже жіночний, з підкресленою талією, гіпертрофованими стегнами — був революційним і провокаційним з двох точок зору. По-перше, для того, щоб створити його, Діор повернув корсети, які жінки вже не носили. Силует був практично вікторіанським, тільки спідниця — не до підлоги, а до колін, і це абсолютно суперечило моді попередніх десятиліть. Але крім того, спідниця була непристойно дорогою, потребувала величезної кількості тканини, і це було викликом у той час, адже люди жили все ще важко.

Але вже у 50-ті роки ці спідниці носили всі! Не всі, звичайно, могли дозволити спідницю від Діора, але шили самі, бо це був гімн відродження, достатку, декларація того, що складні часи залишилися в минулому.

Що ми бачимо зараз? Крістіан Діор і багато інших люксових брендів... шиють маски! Там, де робили парфуми і дорогу косметику, випускають санітайзери. Сьогодні майже як за воєнних часів: купа брендів і виробництв стали на військові рейки. Людям не до люкса, йдеться про виживання. Але це обов'язково закінчиться, скільки б не тривало. І тоді ми побачимо новий розквіт моди, розкоші, жіночності. Я навіть не виключаю, що стиль унісекс зникне на деякий час.

Тож зберігаймо здоровий глузд, дбаймо про безпеку, не втрачаймо оптимізму і чекаймо, що принесе нам нова мода, коли ми виходитимемо з карантину. Це буде вже доволі скоро.

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Карантин, безсумнівно, змінить не лише модні тенденції в одязі, а й загалом ставлення до свого тіла, зовнішнього вигляду. Про це ми поговоримо у другій частині інтерв'ю.