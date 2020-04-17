Мода 2020 года после эпидемии коронавируса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2610-moda-posle-epidemii-kogda-my-budem-vyhodit-iz-karantina-potok-kreativa-hlynet-na-ulicy.html

Ракурс

Нравится это кому-то или нет, но после окончания карантина, вызванного эпидемией коронавируса, наша жизнь уже не будет прежней. Однако кое-что в ней изменится в лучшую сторону. И уж совершенно точно можно сказать, что благодаря этому сложному периоду мы в итоге куда ярче почувствуем вкус жизни, научимся любить и ценить ее во всех проявлениях. Это касается и вопросов моды 2020 года.

Один из самых интересных и приятных вопросов, который встанет перед нами, когда мы будем выходить из карантина, — что теперь носят? Об этом и многом другом «Ракурс» расспросил известного фэшн-блогера Майю Тульчинскую, автора страницы «Доступно и просто о моде и стиле». Выбор собеседника не случаен. Майя, ведущая свой модный блог под псевдонимом Мадам Клеш, — полномочный представитель «моды для людей», ее заметки о стиле остроумны, парадоксальны и очень практичны. Если уж кто и может предположить, какой будет уличная мода 2020 года, когда мы будем выходить из карантина, то это именно Майя.

Мода 2020: дресс-код — элегантные пижамные штаны

— Сейчас по соцсетям ходят анекдоты о карантинной моде. Например, «трусы — это деловой стиль, а без трусов — смарт кэжуал». Работа на удаленке, автоматический отказ от протокольного дресс-кода, возможно, введут в моду простоту и минимализм?

— Я предвижу как раз обратное. Действительно, опыт удаленной работы для многих компаний и специалистов может оказаться неожиданно успешным. И после карантина процент людей, работающих из дома, возрастет. Верю легко, что деловой дресс-код для таких работников будет состоять из элегантных пижамных штанов на резинке и простых, минималистичных футболок разной степени растянутости. Важное совещание успешно проводится в трусах и домашних тапочках, если вести его по видеосвязи и выставить камеру так, чтобы ноги в кадр не попадали.

Но ведь работой жизнь не ограничивается! А функции одежды не ограничиваются одним только соответствием рабочему дресс-коду. Для многих людей функция одежды — это самовыражение, творчество, создание «лучшей версии себя» с помощью удачно подобранного образа. Эта потребность от карантина никуда не исчезнет, даже наоборот. Те, кто любит наряжаться, подбирать сочетания, экспериментировать, успеют порядком соскучиться по этому занятию. Даже сейчас, сидя дома, люди придумывают многочисленные флешмобы в соцсетях, воссоздают образы из любимых фильмов и знаменитые произведения живописи, фотографируются в «платьях» из подушек и одеял.

И думаю, когда закончится карантин, этот поток креатива хлынет на улицы. Любой поход в кафе, в кино, даже просто в парк будет отличным поводом продумать свой образ, выгулять красивые платья, сумочки и — о ужас! — изящные туфли. Людям захочется праздника, и нарядная одежда тут будет очень кстати.

Маски и перчатки как новый тренд

— Может ли карантин породить какие-то новые фишки в моде 2020 года? Расшитые и декорированные маски, например. Удобнейшая ведь вещь для тех, кто не хочет краситься! Кстати, на протокольном фото с одной международной встречи президент Словакии надела маску в тон платья.

— Маски обещали стать глобальным трендом еще до всякого карантина. У моды есть какой-то удивительный дар предвидения, и маски начали появляться на подиумах за пару лет до пандемии. А уж теперь, когда массовым пошивом масок и защитных костюмов для врачей занялись ведущие мировые бренды, это точно не пройдет бесследно. Вполне возможно, что маски станут таким же привычным аксессуаром, как солнечные очки.

А если в моду вернутся еще и дизайнерские перчатки, это будет отлично. Перчатки — это не только защита от холода, еще не так давно элегантные дамы носили их и в теплое время года, а для парадного дресс-кода White Tie высокие перчатки были обязательными. На фоне всеобщей озабоченности гигиеной рук самое время вернуть незаслуженно забытым перчаткам их былую славу.

Мода 2020: взрыв новой роскоши

— Сегодня мы переживаем не самые простые времена. А что обычно бывает с модой после тяжелых периодов вообще, и можно ли спрогнозировать изменения, которые могут ждать нас, когда мы будем выходить из карантина?

— Если говорить об ограничениях, тяжелых временах, тот тут кстати можно вспомнить Вторую мировую войну. Нельзя было использовать много ткани для платья, потому что шерсть нужна была для военной формы, а шелк — для парашютов и палаток. Например, в Британии, оказавшейся в блокаде, был введен план «Утилити», согласно которому строго регламентировался расход тканей. С 1941 аж по 1949 год в стране ходили талоны на одежду. Сначала взрослому полагалось 66 талонов, в 1945-м — всего 36 талонов в год. Женское платье «тянуло» на 11 талонов, джемпер — 5, туфли — 5‒7. Строгий контроль существовал на швейных предприятиях. На платье можно было использовать не более четырех метров ткани, максимальная длина юбки — 68 см, фасон — обязательно пятиклинка (так уходило меньше ткани). За всю войну королю Георгу VI не пошили ни одного нового костюма, все это время он проносил мундир.

Перед войной был изобретен нейлон, из которого начали делать чулки, и это было огромным достижением, потому что они были гораздо дешевле и практичнее, чем шелковые. Но когда началась война, оказалось, что из нейлона тоже хорошо шить парашюты и палатки. И чулки стали огромным дефицитом и роскошью. Девушки проявляли креатив, перешивали старые платья, рисовали карандашом стрелочки от чулка. Гениальный дизайнер обуви Сальваторе Феррагамо, кстати, во время войны придумал танкетки. Существовали ограничения на использование металла, и не из чего было делать супинаторы для туфелек на каблуках. Чтобы заменить каблуки, он изобрел высокие танкетки из пробки или дерева.

В конце войны в большой универсальный магазин Macy's на Манхеттене в Нью-Йорке поступила огромная партия нейлоновых чулок — 50 тысяч пар. И они были распроданы за шесть часов. В газетах писали, что в очередях за чулками дрались, а те, кому они не достались, устраивали чуть ли не уличные протесты.

А в 1947 году в Париже Кристиан Диор придумал стиль «Нью лук» — всем известный силуэт с огромной пышной юбкой-колоколом. Все ассоциируют этот стиль с 50-ми годами, но появился он немного раньше. Этот силуэт — очень женственный, с подчеркнутой талией, гипертрофированными бедрами — был революционным и провокационным с двух точек зрения. Во-первых, для того, чтобы создать его, Диор вернул корсеты, которые женщины уже не носили. Силуэт был практически викторианским, только юбка — не до пола, а до колен, и это абсолютно противоречило моде предыдущих десятилетий. Но кроме того, юбка была неприлично дорогой, требовала огромного количества ткани, и это было вызовом в то время, потому что люди жили все еще тяжело.

Но уже в 50-е годы эти юбки носили все! Не все, конечно, могли позволить юбку от Диора, но шили сами, потому что это был гимн возрождения, достатка, декларация того, что сложные времена остались в прошлом.

Что мы видим сейчас? Кристиан Диор и многие другие люксовые бренды… шьют маски! Там, где делали парфюмы и дорогую косметику, выпускают санитайзеры. Сегодня почти как в военные времена: масса брендов и производств стали на военные рельсы. Людям не до люкса, речь идет о выживании. Но это обязательно закончится, сколько бы ни продлилось. И тогда мы увидим новый расцвет моды, роскоши, женственности. Я даже не исключаю, что стиль унисекс исчезнет на некоторое время.

Так что сохраняем здравый смысл, заботимся о безопасности, не теряем оптимизма и ждем, что принесет нам новая мода, когда мы будем выходить из карантина. Это будет уже довольно скоро.

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Карантин наверняка изменит не только модные тенденции в одежде, но и в целом отношение к своему телу, внешнему виду. Об этом мы поговорим во второй части интервью.