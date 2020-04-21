Неделя моды в Лондоне будет проводиться, но по новым правилам

Неделя моды. Фото: Rsute

https://racurs.ua/n137051-nedelya-mody-v-londone-budet-provoditsya-no-po-novym-pravilam.html

Ракурс

Неделя моды в Лондоне в этом году все же состоится, но правила проведения мероприятия решено было изменить. Британский совет моды хочет объединить мужскую и женскую Неделю моды, так что мероприятие станет гендерно нейтральным. Кроме того, Неделя моды в Лондоне будет проводиться онлайн.

Решение о проведении гендерно нейтрального мероприятия было принято после отмены мужской Недели моды в связи с распространением коронавируса, сообщает Британский совет моды.

Начало Недели моды в Лондоне запланировано на 12 июня. Дизайнеры будут в режиме онлайн показывать женские и мужские коллекции.

Онлайн-платформа, на которой планируется проводить модные показы, будет доступной не только для представителей модной индустрии, но и для более широкой аудитории.

Помимо демонстрации модных коллекций на подиуме, Неделя моды также будет включать шоу-румы, презентации дизайнеров, вебинары и интервью.

Список дизайнеров пока окончательно не утвержден, но организаторы планируют в этом году привлечь как можно больше новых имен и брендов.

Британский совет моды также рассматривает возможность проведения подобных онлайн-мероприятий в течение года.

Как ранее писал «Ракурс», после коронавирусного карантина мода кардинально изменится. Люди после «домашнего заточения» будут более остро чувствовать красоту и вкус жизни.