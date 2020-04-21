В Европе упростят условия карантина

https://racurs.ua/n137050-vosstanavlivat-aviasoobschenie-mejdu-preodolevshimi-koronavirus-stranami-predlagaet-premer-avstrii.html

Ракурс

Авиасообщение между странами, преодолевшими эпидемию коронавируса, предлагает восстанавливать премьер-министр Австрии Курц.

Как наиболее вероятных кандидатов, с которыми Австрия может возобновить авиасообщение, Курц назвал Австрию и Германию. Об этом сообщает издание NTV.

По словам Курца, он ожидает, что в средне- и долгосрочной перспективе страны, в которых наблюдаются очень низкие показатели заболеваемости, будут открывать друг другу границы.

Можно предположить наличие клуба, участие в котором обусловлено отсутствием угрозы безопасности. Это, вероятно, путь, который может стать реальностью в Европе и за пределами Шенгенской зоны, — заявил австрийский премьер.

С 20 апреля в нескольких странах Европы ослабляют карантин. Так, в Германии откроются торговые площадки площадью до 800 кв. м, в Норвегии — детские сады, в Чехии — фермерские рынки под открытым небом и автосалоны. В то же время президент страны Милош Земан предлагает не открывать внешние границы еще в течение года.

Польша откроет для прогулок парки и леса, также будет увеличено количество людей, которым разрешено одновременно входить в магазины.

Во Франции разрешат посещать дома престарелых, но без физических контактов.

В то же время по информации издания Daily Mail, власти Великобритании рассматривают возможность продления карантина до 2021 года.

Авиасообщение в Европе почти прекратилось из-за запрета въезда в результате эпидемии коронавируса. Многие авиакомпании борются за выживание.

Анализ издания Texty.org.ua свидетельствует, что в Украине в Европе после введения карантина осталось около 20% полетов, в то время, как в Украине — менее 5%.

Напомним, президент США Дональд Трамп из-за коронавируса запретил выдавать визы для иммигрантов.