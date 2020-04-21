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Ракурс
В Чернигове суд закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса у подозреваемого

В Чернигове суд закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса у подозреваемого, судья самоизолировался

21 апр 2020, 17:58
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Коронавирус в Чернигове был обнаружен у одного из участников судебного заседания, которое состоялось в помещении Черниговского районного суда. В связи с этим суд временно решили закрыть.

В помещении Черниговского районного суда проведут усиленную дезинфекцию. Об этом сообщает «Судебная власть Украины».

19 апреля 2020 года суд рассматривал производство об избрании меры пресечения человеку, который долгое время находился в розыске и был задержан работниками полиции по возвращении на территорию Украины из Польши. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.

На следующий день стало известно, что у подозреваемого обнаружили коронавирус. В связи с этим все сотрудники Национальной полиции, которые контактировали с больным, сейчас на самоизоляции. Судья и секретарь судебного заседания также решили самоизолироваться.


Сейчас в помещении суда проводятся мероприятия по дезинфекции. Суд будет работать в обычном режиме с 22 апреля.

Как писал «Ракурс», скандал и нарушение карантина в Святогорской лавре в Донецкой области стали причиной закрытия въездов и выездов из области. Также продолжается расследование инцидента в Свято-Успенской Святогорской лавре. Там во время пасхальных богослужений было зафиксировано нарушение карантинных мероприятий.


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