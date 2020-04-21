У Чернігові суд закрили на дезінфекцію через коронавірус у підозрюваного

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Ракурс

Коронавірус у Чернігові був виявлений в одного з учасників судового засідання, яке відбулося у приміщенні Чернігівського районного суду. У зв’язку з цим суд тимчасово вирішили закрити.

У приміщенні Чернігівського районного суду відбудеться посилена дезінфекція. Про це повідомляє «Судова влада України».

19 квітня 2020 року суд розглядав провадження про обрання запобіжного заходу особі, яка тривалий час перебувала у розшуку та була затримана працівниками поліції після повернення на територію України із Польщі. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наступного дня стало відомо, що у підозрюваного виявили коронавірус. У зв’язку з цим усі працівники Національної поліції, які контактували з хворим, зараз на самоізоляції. Суддя і секретар судового засідання також вирішили самоізолюватися.

Наразі у приміщенні суду проводяться заходи із дезінфекції. Суд працюватиме у звичайному режимі з 22 квітня.

Як писав «Ракурс», скандал і порушення карантину у Святогірській лаврі на Донеччині стали причиною закриття в’їздів і виїздів з області. Також триває розслідування інциденту у Свято-Успенській Святогірській лаврі. Там під час великодніх богослужінь відбулося порушення карантинних заходів.