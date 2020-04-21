Обвинувальний акт у справі «лісника» Януковича оголосила САП

САП. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n137048-obvynuvalnyy-akt-u-spravi-lisnyka-yanukovycha-sap-ogolosyla-v-sudi.html

Ракурс

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього керівника приватного підприємства, який проходить у справі «лісника» президента-втікача Віктора Януковича, було оголошено прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури сьогодні, 21 квітня, під час підготовчого судового засідання у Вищому антикорупційному суді.

Колишнього керівника приватного підприємства підозрюють у пособництві колишньому голові Державного агентства лісових ресурсів Віктору Сівцю та його дружині Марині Журавльовій в отриманні великих хабарів, повідомляє прес-служба САП у Facebook.

На думку САП, колишній керівник приватного підприємства допоміг Сівцю і його дружині за період із січня 2011 року по лютий 2014 року шляхом вимагання у низки зарубіжних компаній отримати неправомірну вигоду в сумі 3,7 млн ​​дол. та 10,8 млн євро. У перерахунку за курсом Нацбанку на момент скоєння злочину загальна сума хабарів склала понад 141,1 млн грн.

Зазначені суми хабарів надходили на спеціальні банківські рахунки, в тому числі і відкриті обвинуваченим підприємцем. Хабарі легалізувалися під виглядом проведення законних операцій.

Наступне засідання суду призначене на 22 квітня, на ньому будуть розглядатися докази, надані обвинуваченням.

Як відомо, 23 травня 2016 року Сівцю і Журавльовій було оголошено про підозру в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також в отриманні неправомірної вигоди. Сівець належав до наближених чиновників президента-втікача Януковича. Він був його партнером по тенісу та членом президентського клубу мисливців і рибалок «Кедр». За інформацією ЗМІ, Сівець після втечі Януковича переїхав до Москви.

Як раніше писав «Ракурс», Сівець і його дружина були оголошені в розшук 30 травня 2016 року, а 15 листопада того ж року — у міжнародний розшук Інтерполу.