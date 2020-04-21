Обвинительный акт по делу «лесника» Януковича огласила САП

САП. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n137048-obvinitelnyy-akt-po-delu-lesnika-yanukovicha-sap-oglasila-v-sude.html

Ракурс

Обвинительный акт по уголовному производству в отношении бывшего руководителя частного предприятия, который проходит по делу «лесника» президента-беглеца Виктора Януковича, был оглашен прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры сегодня, 21 апреля, во время подготовительного судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде.

Бывшего руководителя частного предприятия подозревают в пособничестве бывшему главе Государственного агентства лесных ресурсов Виктору Сивцу и его супруге Марине Журавлевой в получении крупных взяток, сообщает пресс-служба САП в Facebook.

По мнению САП, бывший руководитель частного предприятия помог Сивцу и его супруге за период с января 2011 года по февраль 2014 года путем вымогательства у ряда зарубежных компаний получить неправомерную выгоду в сумме 3,7 млн долл. и 10,8 млн евро. В пересчете по курсу Нацбанка на момент совершения преступления общая сумма взяток составила более 141,1 млн грн.

Указанные суммы взяток поступали на специальные банковские счета, в том числе и открытые обвиняемым предпринимателем. Взятки легализировались под видом проведения законных операций.

Следующее заседание суда назначено на 22 апреля, на нем будут рассматриваться доказательства, предоставленные обвинением.

Как известно, 23 мая 2016 года Сивцу и Журавлевой было объявлено о подозрении в легализации средств, полученных преступным путем, а также в получении неправомерной выгоды. Сивец принадлежал к приближенным чиновникам беглого экс-президента Януковича. Он был его партнером по теннису и членом президентского клуба охотников и рыболовов «Кедр». По информации СМИ, Сивец после побега Януковича переехал в Москву.

Как ранее писал «Ракурс», Сивец и его супруга были объявлены в розыск 30 мая 2016 года, а 15 ноября того же года — в международный розыск Интерпола.