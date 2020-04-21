У Європі спростять умови карантину

https://racurs.ua/ua/n137050-vidnovluvaty-aviaspoluchennya-mij-krayinamy-scho-podolaly-koronavirus-proponuie-premier-avstriyi.html

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Авіасполучення між країнами, що здолали епідемію коронавірусу, пропонує відновлювати прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц.

Як найбільш вірогідних кандидатів, з якими Австрія може відновити авіасполучення, Курц назвав Австрію та Німеччину. Про це повідомляє видання NTV.

За словами Курца, він очікує, що в середньо- та довгостроковій перспективі країни, в яких спостерігаються дуже низькі показники захворюваності, будуть відкривати одна одній кордони.

Можна припустити наявність клубу, участь в якому обумовлено відсутністю загрози безпеці. Це, ймовірно, шлях, який може стати реальністю в Європі і за межами Шенгенської зони, — заявив австрійський прем'єр.

З 20 квітня у кількох країнах Європи послаблюють карантин. Так, у Німеччині відкриються торгові майданчики площею до 800 кв. м, у Норвегії — дитячі садки, у Чехії — фермерські ринки під відкритим небом та автосалони. Водночас президент країни Мілош Земан пропонує не відкривати зовнішні кордони ще впродовж року.

Польща відкриє для прогулянок парки і ліси, також буде збільшено кількість людей, яким дозволено одночасно входити в магазини.

У Франції дозволять відвідувати будинки престарілих, але без фізичних контактів.

Водночас за інформацією видання Daily Mail, влада Великої Британії розглядає можливість продовження карантину до 2021 року.

Авіасполучення у Європі майже припинилося через заборону в’їзду внаслідок епідемії коронавірусу. Багато авіакомпаній борються за виживання.

Аналіз видання Texty.org.ua свідчить, що в Україні в Європі після введення карантину залишилося близько 20% польотів, в той час, як в Україні — менше ніж 5%.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп через коронавірус заборонив видавати візи для іммігрантів.