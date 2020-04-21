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У Європі спростять умови карантину
Відновлювати авіасполучення між країнами, що подолали коронавірус, пропонує прем'єр Австріїhttps://racurs.ua/ua/n137050-vidnovluvaty-aviaspoluchennya-mij-krayinamy-scho-podolaly-koronavirus-proponuie-premier-avstriyi.htmlРакурс
Авіасполучення між країнами, що здолали епідемію коронавірусу, пропонує відновлювати прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц.
Як найбільш вірогідних кандидатів, з якими Австрія може відновити авіасполучення, Курц назвав Австрію та Німеччину. Про це повідомляє видання NTV.
За словами Курца, він очікує, що в середньо- та довгостроковій перспективі країни, в яких спостерігаються дуже низькі показники захворюваності, будуть відкривати одна одній кордони.
Можна припустити наявність клубу, участь в якому обумовлено відсутністю загрози безпеці. Це, ймовірно, шлях, який може стати реальністю в Європі і за межами Шенгенської зони, — заявив австрійський прем'єр.
З 20 квітня у кількох країнах Європи послаблюють карантин. Так, у Німеччині відкриються торгові майданчики площею до 800 кв. м, у Норвегії — дитячі садки, у Чехії — фермерські ринки під відкритим небом та автосалони. Водночас президент країни Мілош Земан пропонує не відкривати зовнішні кордони ще впродовж року.
Польща відкриє для прогулянок парки і ліси, також буде збільшено кількість людей, яким дозволено одночасно входити в магазини.
У Франції дозволять відвідувати будинки престарілих, але без фізичних контактів.
Водночас за інформацією видання Daily Mail, влада Великої Британії розглядає можливість продовження карантину до 2021 року.
Авіасполучення у Європі майже припинилося через заборону в’їзду внаслідок епідемії коронавірусу. Багато авіакомпаній борються за виживання.
Аналіз видання Texty.org.ua свідчить, що в Україні в Європі після введення карантину залишилося близько 20% польотів, в той час, як в Україні — менше ніж 5%.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп через коронавірус заборонив видавати візи для іммігрантів.