В Украине 22 апреля осадков не ожидается, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n137052-pogoda-v-ukraine-na-22-aprelya-bez-osadkov-vozmojny-zamorozki-karta.html

Ракурс

Погода завтра, 21 апреля в Украине будет несколько теплее, чем в прошедшие сутки. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер северо-западный, 7−12 м/с, днем ​​в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях местами возможны порывы 15−18 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью составит 1−6° тепла, днем — 10−15° тепла, на Закарпатье — до 18°.

Ожидаются заморозки на поверхности почвы 0−3°, кроме крайнего юга и Закарпатья.

Погода в Киеве 22 апреля будет с переменной облачностью. Ночью столбики термометров опустятся до 3−5°, днем — поднимутся до 10−15°.

Во Львове синоптики также прогнозируют переменную облачность. Ночью температура составит 3−5°, днем — 12−14°.

В Одессе температура ночью опустится до 4−6°, днем — поднимется до 12−14°.

В Днепре термометры ночью покажут 3−5°, днем — 12−14°.

В Харькове ночью синоптики прогнозируют 2−4°, днем — 11−13°.

На Закарпатье температура воздуха ночью составит 3−5°, днем — 15−17°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 22 апреля будет довольно спокойной, ожидаются небольшие возмущения, преимущественно в начале и в конце суток.

Напомним, американские ученые разработали методику, которая позволит делать прогнозы погоды сразу на 14−15 дней.