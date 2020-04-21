Леонардо Ди Каприо. Фото: Российская газета

https://racurs.ua/n137053-di-kaprio-ne-stal-amerikanskim-psihopatom-iz-za-maloletnih-fanatok.html

Ракурс

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо отказался сниматься в фильме «Американский психопат», который был снят по одноименному роману Брета Истона Эллиса. Актеру предлагали главную роль инвестиционного банкира Патрика Бэйтмена.

Об этом рассказала Гвиневер Тернер, которая была сценаристом фильма, а также сыграла в картине одну из ролей, пишет издание Vice.

В то время Ди Каприо был чрезвычайно популярен среди девочек-подростков, которые былибез ума от актера после выхода фильма «Титаник».

По словам Тернер, актер решил отказаться от проекта после беседы с журналисткой и феминисткой Глорией Стайнем. Журналистка стала отговаривать Ди Каприо от съемок в этом фильме и напомнила, что после «Титаника» в актера влюблена целая армия 13-летних девочек, а этот фильм полон жестокости и насилия.

Ди Каприо вскоре покинул проект. А вот Стайнем через время вышла замуж за отца Кристиана Бэйла, который в итоге получил главную роль в «Американском психопате». По мнению Тернер, «профилактическая беседа» Стайнем с Ди Каприо вызывает у нее много вопросов. Возможно, журналистка, отговаривая Ди Каприо, продвигала Бэйла.

Роман «Американский психопат» был опубликован в 1991 году. В центре повествования 26-летний житель Манхэттена Патрик Бэйтмен, маньяк, убивающий своих жертв самыми различными способами. Одноименный фильм вышел на экраны в 2000 году.

Как ранее писал «Ракурс», так называемый экс-прокурор Крымского полуострова Наталья Поклонская пытается заманить в оккупированный Крым Ди Каприо, чтобы «актер-эколог» решил экологические проблемы полуострова.