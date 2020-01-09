Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Леонардо Ди Каприо. Фото: Факти ICTV

Леонардо Ди Каприо спас человека в Карибском море

9 янв 2020, 17:42
999

Леонардо Ди Каприо доказал, что может совершать героические поступки не только в кино. Звезда Голливуда 30 декабря услышал по радио сигнал о помощи, который подавали из яхты Club Med. В сообщении говорилось, что один из членов экипажа пропал, предположительно, выпав за борт.

Ди Каприо решил отменить свою морскую прогулку с возлюбленной Камилой Морроне и начал поиски пропавшего человека, сообщает издание The Sun.

Невероятно, но актеру удалось обнаружить тонущего человека вблизи острова Саба в Карибском море. Сам Ди Каприо заявил, что шансы на спасение утопающего были мизерными.

Спасенного человека зовут Виктор, он является членом экипажа яхты Club Med. Виктор провел в воде около 11 часов и не надеялся уже на спасение.

Как выяснилось позже, человек свалился за борт из-за чрезмерного употребления алкоголя. Следует добавить, что Ди Каприо был единственным, кто занимался поиском пропавшего человека.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Авиакатастрофа в Иране: версии пилотов и международных экспертов (ФОТО)

Многие пилоты исключают человеческий фактор, который мог повлиять на авиакатастрофу самолета МАУ в Тегеране. По их словам, двигатель может гореть более получаса, что позволяет сделать два захода на посадку. А в самолете находились три опытных пилота

Новости Украины
17:55

«Газпром» отказался оспаривать в суде конфискацию своих активов в Украине

Подписав в Минске «газовые договоренности», «Газпром» одобрил конфискацию своих активов в Украине, которая была произведена с целью погашения штрафа Антимонопольного комитета

Новости Украины
16:54

В оккупированной Абхазии начался штурм администрации президента (ФОТО, ВИДЕО)

В непризнанной Абхазии у здания администрации лидера пророссийского режима собрались протестующие, требующие признать незаконными результаты так называемых президентских выборов. На месте наблюдаются стычки между митингующими и милицией

Новости мира
14:12