Леонардо Ди Каприо спас человека в Карибском море

Леонардо Ди Каприо. Фото: Факти ICTV

https://racurs.ua/n131796-leonardo-di-kaprio-spas-cheloveka-v-karibskom-more.html

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Леонардо Ди Каприо доказал, что может совершать героические поступки не только в кино. Звезда Голливуда 30 декабря услышал по радио сигнал о помощи, который подавали из яхты Club Med. В сообщении говорилось, что один из членов экипажа пропал, предположительно, выпав за борт.

Ди Каприо решил отменить свою морскую прогулку с возлюбленной Камилой Морроне и начал поиски пропавшего человека, сообщает издание The Sun.

Невероятно, но актеру удалось обнаружить тонущего человека вблизи острова Саба в Карибском море. Сам Ди Каприо заявил, что шансы на спасение утопающего были мизерными.

Спасенного человека зовут Виктор, он является членом экипажа яхты Club Med. Виктор провел в воде около 11 часов и не надеялся уже на спасение.

Как выяснилось позже, человек свалился за борт из-за чрезмерного употребления алкоголя. Следует добавить, что Ди Каприо был единственным, кто занимался поиском пропавшего человека.