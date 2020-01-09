Леонардо Ді Капріо врятував людину в Карибському морі

Леонардо Ді Капріо. Фото: Факти ICTV

https://racurs.ua/ua/n131796-leonardo-di-kaprio-vryatuvav-ludynu-v-karybskomu-mori.html

Ракурс

Леонардо Ді Капріо довів, що може здійснювати героїчні вчинки не тільки у кіно. Зірка Голлівуду 30 грудня почув по радіо сигнал про допомогу, який подавали з яхти Club Med. У повідомленні говорилося, що один із членів екіпажу зник, ймовірно, випав за борт.

Ді Капріо вирішив скасувати свою морську прогулянку з коханою Камілою Морроне і почав пошуки зниклої людини, повідомляє видання The Sun.

Неймовірно, але акторові вдалося виявити потопаючу людину поблизу острова Саба у Карибському морі. Сам Ді Капріо заявив, що шанси на порятунок потопаючого були мізерними.

Врятованого чоловіка звуть Віктор, він є членом екіпажу яхти Club Med. Віктор провів у воді близько 11 годин і вже не сподівався на порятунок.

Як з’ясувалося пізніше, чоловік впав за борт через надмірне вживання алкоголю. Слід додати, що Ді Капріо був єдиним, хто займався пошуком зниклої людини.