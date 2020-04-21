Карантин продлят, но введут определенные послабления, фото — Ракурс

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Карантин в Украине продлят, хотя при этом введут определенные послабления.

Министерство здравоохранения предложит правительству пролонгировать ограничительные меры до 12 мая. Об этом на брифинге в Минздраве сегодня заявил глава ведомства Максим Степанов.

Продление карантина вызвано уровнем заболеваемости, который фиксируют в эти дни. В то же время Степанов анонсировал определенные смягчения в карантине. Они, например, касаются прогулок в парках.

Прогулки будут ограничены относительно количества лиц и средств защиты, которые будут у людей, — сказал Степанов.

Министр вспомнил и о возможном открытии музеев, но при этом у посетителей будут требовать четкого соблюдения дистанции и проведения температурного скрининга.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил «РБК-Украина», что 22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина. Он также прогнозировал, что ограничения будут действовать до 12 мая. Напомним, что пока карантин правительство ввело до 22 апреля.

Вчера премьер Денис Шмыгаль также сообщил, что Кабмин планирует продлить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах. В правительстве и на Банковой считают, что пик эпидемии в Украине придется на конец апреля и начало мая.

Шмыгаль вчера заявил, что после прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.