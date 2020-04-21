Ким доставляет медсредства на самолете «Сесна», фото: CNN

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В США 16-летний Ти Джей Ким самолетом «Сесна» доставляет в отдаленные сельские больницы медицинские средства, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Заниматься этим Ким начал после закрытия на карантин школы, где он учился. Об этом сообщает издание CNN.

В школе очень большое значение придается общественным работам, — отметил Ким. — И поэтому я хотел найти способ помочь.

После завершения школы он планирует поступить в Военно-морскую академию США, поэтому учится управлять самолетом. Сейчас он отрабатывает полеты к объектам, расположенным на расстоянии более чем 50 миль (80 км).

С помощью своей семьи Ким узнал о семи маленьких сельских больницах, где мало запасов для лечения больных коронавирусом.

Они передали мне, что о них действительно забыли. Все хотели отправлять пожертвования в крупные городские больницы, — отметил подросток.

Эти больницы расположены вдали от крупных городов, однако подросток к ним может добраться самолетом «Сесна», не требующим особенно долгой взлетной полосы.

Сбор необходимых средств для больниц координирует его отец. В день доставки Ким загружает их в самолет и вместе с инструктором разрабатывает план полета. Его самолет базируется в аэропорту Мэриленда.

Напомним, президент США Дональд Трамп из-за коронавируса запретил выдавать визы для иммигрантов.