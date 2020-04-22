ВОЗ рекомендует отказаться от проведения международных футбольных матчей. Фото: beltandroad.news

https://racurs.ua/n137081-voz-sovetuet-otmenit-mejdunarodnye-turniry-po-futbolu-do-2021-goda.html

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Всемирная организация здравоохранения рекомендовала УЕФА отменить все международные футбольные турниры из-за угрозы второй волны коронавируса.

Рекомендуется отменить проведение международных матчей до окончания сезона-2020/21 годов. Сейчас футбольные и правительственные органы рассматривают различные варианты продолжения текущего сезона и возвращения к игре в целом. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Такое предложение прозвучало на видеоконференции при участии УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля. ВОЗ рекомендует не проводить международные матчи по футболу на протяжении следующих 18 месяцев из-за угрозы второй волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, ранее УЕФА официально отменила проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии китайского коронавируса SARS-CoV-2. Со временем Союз европейских футбольных ассоциаций перенес Чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года.

Недавно в УЕФА «настойчиво рекомендовали» доиграть национальные чемпионаты в высших дивизионах и розыгрыши кубков, что приостановлены из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.