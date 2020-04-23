Футбол на карантине: как в УЕФА решили судьбу игры миллионов во время пандемии, фото — УЕФА

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Ракурс

Футбол на карантине, но в Европе уже решили, как будут доигрывать международные соревнования по истечении ограничений.

Сегодня исполком УЕФА принял на видеоконференции несколько важных решений. Одно из них следующее: доигрывание национальных чемпионатов 2019—2020 годов не должно выходить за пределы даты 3 августа.

55 членов-федераций должны до 27 мая представить планы-календари своих чемпионатов. УЕФА хочет убедиться, что все ассоциации смогут доиграть оставшиеся матчи в календаре.

В случае невозможности закончить чемпионат на карантине, федерации должны будут отправить список квалифицированных команд на следующие европейские кубки, основываясь на спортивных результатах текущего сезона.

Если национальные чемпионаты не будут доиграны из-за коронавируса, места в еврокубках в следующем сезоне будут распределены по спортивному принципу (по текущей турнирной ситуации в лигах). Если в некоторых соревнованиях не все клубы сыграют одинаковое количество матчей, будет учитываться средний балл.

Главным приоритетом УЕФА во время карантина считается доигрывание национальных лиг. В качестве альтернативы УЕФА готов утвердить сокращенные формулы для завершения турниров: раунд плей-офф, мини-турниры.

Если же санитарные условия не гарантируют максимальную безопасность для спортсменов на поле и за его пределами, то в УЕФА уже допускают полную остановку чемпионата, как это произошло в Бельгии и Шотландии, а также скоро должно состояться в Нидерландах.

Кроме того, сегодня в УЕФА перенесли женский чемпионат Европы с 2021 года на 2022 год, поскольку в следующем году планируют сыграть мужской, отмененный в 2020 году.

УЕФА также решил передать клубам часть средств, которые организация получит от проведения Евро-2020. Суммарные 200 млн евро получат клубы, чьи футболисты вызывались в сборную на матчи квалификации и финального турнира перенесенного чемпионата. Всего на средства претендуют 676 клубов из 55 стран. На исполкоме также решили, что Чемпионат Европы в 2021 году будет называться Евро-2020.