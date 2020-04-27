28 квітня свято: Міжнародний день ветеринара і Радониця — Великдень покійних, фото — Молодий буковинець

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Завтра, 28 квітня, другий вівторок після Великодня. За православним календарем — це Радониця, день поминання спочилих, або Великдень покійних.

Традиція приходити на цвинтар і поминати родичів яйцями і великодніми стравами, приносити квіти існує не одне століття і суперечить походам на кладовище на Великдень. На Радоницю прийнято пригощати жебраків і дітей.

У цей день господарі також оглядають пасіки. Вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. Цього дня калина і горобина бруньки розпускають, розпускається листя на березі, з’являються жаби, у садах спостерігається раннє цвітіння вишні.

28 квітня відзначають Міжнародний день ветеринарного лікаря. Його заснували у 2000 році Всесвітньою ветеринарної асоціацією. Вважається, що ветеринарія як окремий напрямок медичної науки зародилася у Франції в XVIII столітті — першу школу заснував король Людовик XV.

Починаючи з 2003 року, 28 квітня щорічно відзначається Всесвітній день охорони праці.

28 квітня — день народження Пенелопи Крус, іспанської кіноакторки. Дружина іншого культового актора Хав'єра Бардема народилася у 1974 році.

У 1908 цього дня народився Оскар Шиндлер, німецький бізнесмен, який врятував 1100 євреїв з табору Аушвіц під час Другої світової війни.

Крім того, 28 квітня у 1914 році в США запатентували повітряний кондиціонер. У 1945 році почався штурм Рейхстагу і був страчений Беніто Муссоліні.

У 2001 році 28 квітня в космос полетів перший турист —американський мільйонер Денніс Тіт. 1923 році відкрили знаменитий стадіон «Вемблі» у Лондоні.

У 1968 році відбулася прем'єра комедії Леоніда Гайдая «Діамантова рука». Головні ролі зіграли Юрій Нікулін, Анатолій Папанов, Андрій Миронов, Нонна Мордюкова, Ніна Гребєшкова.

У 1987 у США вперше у світі випустили компакт-диск, а у 1999 році Конгрес США схвалив нанесення авіаударів по Югославії.

28 квітня 2008 року під час посадки на бурову платформу «Таврида» в Чорному морі розбився український гелікоптер Мі-8. 17 пасажирів і три члени екіпажу загинули.

Сьогодні, 27 квітня, вшановується пам’ять святителя Мартина. Іменини 27 квітня відзначають Антон, Іван та Мартин.