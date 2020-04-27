28 апреля праздник: Международный день ветеринара и Радоница — Пасха умерших, фото — Молодой буковинец

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Завтра, 28 апреля, второй вторник после Пасхи. По православному календарю — это Радоница, день поминовения усопших, или Пасха умерших.

Традиция приходить на кладбище и поминать родственников яйцами и пасхальными блюдами, приносить цветы существует не одно столетие и противоречит походам на кладбище на Пасху. На Радоницу принято угощать нищих и детей.

В этот день хозяева также осматривают пасеки. Считалось, что пчелиный рой, который залетел на чужой двор, обещал хозяину дома счастье. В этот день калина и рябина распускают почки, распускаются и листья на березах, появляются лягушки, в садах наблюдается раннее цветение вишни.

28 апреля отмечается Международный день ветеринарного врача. Его основали в 2000 году во Всемирной ветеринарной ассоциации. Считается, что ветеринария как отдельное направление медицинской науки зародилась во Франции в XVIII веке. Первую школу основал король Людовик XV.

Начиная с 2003 года, 28 апреля ежегодно отмечается Всемирный день охраны труда.

28 апреля — день рождения Пенелопы Крус, испанской киноактрисы. Жена другого культового актера Хавьера Бардема родилась в 1974 году.

В 1908 в этот день родился Оскар Шиндлер, немецкий бизнесмен, спасший 1100 евреев из лагеря Аушвиц во время Второй мировой войны.

Кроме того, 28 апреля в 1914 году в США запатентовали воздушный кондиционер. В 1945 году начался штурм Рейхстага и был казнен Бенито Муссолини.

В 2001 году 28 апреля в космос полетел первый турист— американский миллионер Деннис Тит. 1923 году открыли знаменитый стадион «Уэмбли» в Лондоне.

В 1968 году состоялась премьера комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Главные роли сыграли Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Нонна Мордюкова, Нина Гребешкова.

В 1987 в США впервые в мире выпустили компакт-диск, а в 1999 году Конгресс США одобрил нанесение авиаударов по Югославии.

28 апреля 2008 года во время посадки на буровую платформу «Таврида» в Черном море разбился украинский вертолет Ми-8. 17 пассажиров и три члена экипажа погибли.

Сегодня, 27 апреля, почитается память святителя Мартина. Именины 27 апреля отмечают Антон, Иван и Мартин.